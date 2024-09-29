"Известия": число потребительских кредитов на одного гражданина могут ограничить

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В России предложили ограничить число потребительских кредитов на одного гражданина. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщает газета "Известия".

Согласно данным Минтруда, порядка 13 миллионов россиян одновременно выплачивают не менее трех кредитов. Парламентарий назвал такую статистику пугающей, поскольку в такой ситуации некоторые люди пытаются найти способ "обнулить" или списать долги.

"На этом фоне появляются мошенники, которые за деньги готовы "освободить от долгов", расцветают микрофинансовые организации, которые даже не интересуются количеством уже взятых займов, загоняя граждан в кредитную яму. Итог такого количества кредитов – потеря имущества, попадание в руки приставов и коллекторов", – отметил Колунов.

По его словам, следует ввести ограничение в виде двух одновременных потребительских кредитов на одного человека. При этом такую меры должны соблюдать все кредиторы – и банки, и МФО.

В РФ уже есть механизмы, которые препятствуют выдаче новых займов закредитованным. К примеру, показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который банки должны учитывать при выдаче новых кредитов. Также повышаются макропруденциальные надбавки по кредитам с предельной долговой нагрузкой выше 50%.

По мнению экспертов, введение ограничений на число кредитов может противоречить принципам свободы договора и ограничивать права граждан на получение финансовых услуг. Кроме того, на этом фоне активизируются "серые кредиторы", которые будут предлагать россиянам новые кредиты, но уже с повышенными ставками, жесткими условиями погашения задолженности и высокими штрафами.

Центробанк РФ и Минцифры работают над функцией уведомления граждан через "Госуслуги" об оформлении на них нового кредита, заявила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота сообщал, что уровень долговой нагрузки на семейный бюджет не должен превышать 40%, а рассчитать ее можно с помощью простой формулы.