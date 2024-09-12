Эксперт Бархота объяснил, как посчитать комфортную кредитную нагрузку на бюджет

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Уровень долговой нагрузки на семейный бюджет не должен превышать 40%, а рассчитать ее можно с помощью простой формулы. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее каждый пятый россиянин признался, что считает доход минимум в 100 тысяч рублей достаточным для того, чтобы жить без кредитов. Еще 19,4% назвали сумму в 250 тысяч рублей. По 12,3 и 12,2% полагают, что им будет комфортно с доходом в 150 и 200 тысяч рублей соответственно.

Если без займов все же не обойтись, Андрей Бархота порекомендовал обязательно рассчитать кредитную нагрузку – чтобы в дальнейшем выплачивать долг было не тяжело.

"Берется сумма ежемесячных выплат по всем вашим кредитам и долгам, даже не банковским, и делится на ежемесячный доход. Полученный результат выражается в процентах", – пояснил эксперт.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Считается, что более-менее комфортный уровень долговой нагрузки не должен превышать 40%. Результат в 15% считается низким.

Если уровень кредитной нагрузки высок, желательно не увеличивать долговые обязательства, а, наоборот, стремиться к снижению этого показателя. Но бывают ситуации, когда деньги срочно нужны и без нового займа не обойтись. В этом случае нужно подумать, как смягчить последствия кредита.

"Если ежемесячный платеж крупный, можно попробовать растянуть срок кредитования. Допустим, вместо 3–5 лет выплачивать кредит 7–10 лет. В этом случае платеж снижается. Договориться об этом можно с банком", – отметил Бархота.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Второй вариант – пересмотреть все свои кредиты и займы, чтобы их рефинансировать. Если вы брали кредит под высокий процент и спустя время нашли более выгодные условия, можно перекредитоваться. То есть вы закрываете старый займ новым кредитом под более низкую ставку и при этом ежемесячный платеж у вас тоже снижается.

Ранее аналитики подсчитали, что в среднем россияне могут приобрести на свой доход 472 бургера в месяц. За первое полугодие 2024 года "индекс бургера" в РФ вырос на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если говорить о жителях столицы, то они могут позволить себе 850 бургеров на месячный доход, что на 3% меньше по сравнению с 2023 годом.