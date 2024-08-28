Эксперт Бархота назвал случаи, когда банк списывает деньги с карты без предупреждения

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Банк может списать деньги с карты клиента без предупреждения для погашения долгов или по условиям договора. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он пояснил, что относительно задолженностей взыскания происходят по решению суда.

"Клиент получает уведомление о том, что судебный процесс имеет место быть. Но, как правило, это происходит в виде заказного письма или на "Госуслугах". То есть теоретически клиент может оставаться в неведении либо вообще не пользоваться почтой или какими-то другими средствами связи", – сказал эксперт.

Кроме того, банк вправе списать деньги по условиям договора. К примеру, это может быть комиссия за снятие средств или плата за обслуживание.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Допустим, гражданин снял наличные с кредитки в банкомате другого банка. Там достаточно крупная комиссия, и средства списываются со счета автоматически, о чем многие забывают.

Ранее россиянам назвали условия, при которых банк может заблокировать карту клиента. Поводом для этого могут стать слишком частые или очень крупные переводы, неправильно введенный ПИН-код, истекший срок действия пластика, а также смерть владельца.

