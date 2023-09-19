Юрист перечислил "подводные камни" банковских программ кешбэка

Фото: depositphotos/Vadymvdrobot

Чтобы привлечь новых клиентов, банки идут на различные приманки, в том числе предлагают кешбэк. Юрист и член генсовета "Деловой России" Александр Хаминский рассказал, выгодны ли в реальности такие предложения, сообщает телеканал "360".

Хаминский отметил, что кешбэк является распространенным инструментом в финансовом маркетинге. Он предполагает возврат части средств держателю карты спустя какое-то время после совершения покупки. Однако в действительности эта опция может оказаться не такой выгодной, какой кажется на первый взгляд.

"Чтобы получить 12–15% (дохода. – Прим. ред.) со своего депозита, нужно расстаться с деньгами в среднем на один год. И вдруг тебе предлагают аттракцион невиданной щедрости: <...> совершаешь покупки и получаешь те же 12–15% <...> через месяц", – обратил внимание юрист.

Ситуация, по его словам, напоминает финансовую пирамиду: по итогу никто из клиентов не получает тот доход, на который рассчитывал. Дело в том, что обычно банки ограничивают программы кешбэка.

Так, зачастую сумма, которую можно вернуть в виде кешбэка, составляет от 3 до 10 тысяч рублей. То есть вне зависимости от объема трат больше денег вернуть не получится. Кроме того, кешбэк начисляется в определенных категориях: клиент может их скорректировать, но самые популярные категории обычно устанавливаются самые низкие проценты.

Нередки случаи, когда банки якобы забывают перевести кешбэк на счет клиента или у них возникают другие проблемы, например с конвертацией баллов, продолжил Хаминский. Тут, по его мнению, идет расчет на состоятельных клиентов, которые тратят большие суммы и могут не заметить невозврат какого-то количества средств в виде кешбэка.

Ранее экономист Юрий Юденков перечислил перспективные варианты вложения денежных средств. Сейчас, считает он, вкладываться следует в земельные участки, образование и ценные бумаги.

