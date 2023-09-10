Экономист рекомендовала начинающим инвесторам вкладываться в знания

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Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, какие ошибки чаще всего допускают начинающие инвесторы и как заходить на рынок инвестиций, чтобы не потерять все деньги. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Начинающие инвесторы зачастую имеют недостаточно знаний и излишне эмоциональны. Именно поэтому они совершают немало ошибок на рынке инвестиций.

"У новичка нет знаний для выбора правильных инвестиционных предложений. Из-за этого люди часто делают сомнительные инвестиции или попадают в финансовые пирамиды, из которых не могут в дальнейшем вывести деньги", – отметила эксперт.

Перед тем, как совершать свою первую инвестицию, необходимо изучить рынок – самостоятельно или с помощью экспертов. Не менее важно, по словам специалиста, составить персональный инвестиционный план.

"Инвестировать можно во все: это может быть фондовый рынок, крипторынок, недвижимость. Новичок может действовать везде, если подходит разумно. На сегодняшний день порог входа очень низкий – начать можно, даже имея 500 рублей", – подчеркнула Волкова.

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