Россияне заявили, что считают богатыми людей с доходом выше 1 млн рублей в месяц

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Около 35% россиян считают человека богатым, если он зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц. В прошлом году количество респондентов с аналогичным ответом было 26%. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование "Работы.ру".

Исследование проводили в сентябре этого года. В нем поучаствовали 2,9 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Отмечается, что 23% опрошенных признали, что считают богатыми людей с ежемесячным доходом 301–500 тысяч рублей. Результат совпадает с прошлогодним. Каждый пятый респондент заявил, что богатый человек получает от 501 тысячи до 1 миллиона рублей в месяц (21% считал так в 2022 году).

В сообщении указали, что 18% назвали сумму 101–300 тысяч рублей (в 2022 году – 19%). Доход до 100 тысяч рублей назвали богатством 4%, в прошлом году таких людей было 11%.

Аналитики добавили, что в атрибуты богатства, по мнению участников опроса, входит крупная сумма на счете в банке (63%), элитная недвижимость (55%), свой бизнес (50%), дорогой автомобиль (44%), возможность найма помощников по хозяйству (32%), наличие дорогих украшений, брендовой одежды и обуви (25%), возможность путешествовать (19%), личный водитель (18%), известность и медийность (10%).

Одним из самых быстрых способов стать богатым 51% россиян назвали получение наследства, голоса за инвестиции отдали 49%, выигрыш в лотерею находится на третьем по популярности месте, его отметили 37%.

Добавляется, что также в рейтинге находится брак с богатым человеком (34%), развитие карьеры в крупных компаниях (31%) и открытие собственного бизнеса (23%).

При этом жители столицы хотели бы иметь ежемесячный доход в размере 257 тысяч рублей на семью из трех человек. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.

Ранее опрос показал, что россияне, имевшие счастливое детство, получают больший доход. Респонденты, чья зарплата начинается от 80 тысяч рублей в месяц, делились приятными воспоминаниями чаще тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.

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