Москвичи хотели бы иметь доход более 250 тысяч рублей на семью из трех человек

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Жители столицы хотели бы иметь ежемесячный доход в размере 257 тысяч рублей на семью из трех человек. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.





из исследования сервиса SuperJob На семью из трех человек среднестатистический москвич хотел бы иметь доход в 257 тысяч рублей в месяц. У мужчин запросы чуть выше: в среднем они хотели бы иметь 266 тысяч рублей на трех человек, тогда как женщины – 246 тысяч рублей.

Отмечается, что только 2 из 100 опрошенных устроил бы ежемесячный доход до 100 тысяч рублей на семью из трех человек. Каждый шестой респондент (17%) хотел бы иметь от 100 до 150 тысяч рублей, каждый пятый (19%) назвал достаточной сумму от 150 до 200 тысяч рублей. На жизнь семьи из трех человек 15% хотели бы тратить от 200 до 250 тысяч рублей, 16% были бы довольны доходом от 250 до 300 тысяч рублей.

"Более крупные суммы называли реже: от 300 до 350 тысяч рублей удовлетворили бы каждого десятого, от 350 до 400 тысяч рублей – 7%, от 400 до 450 и от 450 до 500 тысяч рублей – по 2%. Более полумиллиона рублей в месяц хотели бы тратить на семью из трех человек 7%", – говорится в исследовании.

Ранее аналитики выяснили, что россияне, имевшие счастливое детство, получают больший доход. Респонденты, чья зарплата начинается от 80 тысяч рублей в месяц, делились приятными воспоминаниями чаще тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.

