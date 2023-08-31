Туристический кешбэк до 20% за отдых внутри страны введут в Казахстане

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В Казахстане могут утвердить туристический кешбэк от 5 до 20% за отдых на территории государства для стимулирования развития этой отрасли внутри страны. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства культуры и спорта (МКС).

"Отдыхающие внутри страны граждане смогут вернуть до 20% от стоимости тура. Это позволит развить культуру организованного отдыха и повысить доступность путешествий внутри страны", – поделился исполняющий обязанности председателя комитета туризма МКС Нуртас Карипбаев.

По его словам, нововведение заработает во время "низкого сезона", когда спрос на туристические услуги будет понижен. Это поможет поддержать как представителей бизнеса, так и население, добавили в министерстве.

Размер кешбэка будет определяться в зависимости от того, сколько дней отдыхает путешественник в рамках пакетного тура. За один день с ночевкой туристу могут выплачивать сумму в размере 5% от стоимости тура. Кешбэк в 20% будет приходить тем, кто отдыхает четверо и более суток.

Ранее член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила сожаление в связи с отсутствием возможности продления программы туристического кешбэка в РФ. Парламентарий отметила, что страна еще вернется к этой программе, так как она дает больший поток путешественников, в том числе для малых городов.