Экономист рассказал о перспективных вариантах вложения денежных средств

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В этом году россияне могут вложить свои денежные средства в земельные участки, образование и ценные бумаги, заявил доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он отметил, что в данный момент земельные участки становятся дешевле, однако найти их для аренды почти не представляется возможным, что свидетельствует о высоком спросе. Именно по этой причине россиянам стоит присмотреться к инвестированию средств в дачные участки в Московской области или других ближайших районах.

Еще одним способом вложения средств является образование, добавил Юденков.

"Образование всегда было перспективным вариантом вложения денег. Сейчас особенно много стало интересных образовательных курсов. Например, очень любопытное направление – искусственный интеллект и все, что связано с использованием вычислительной техники", – сказал эксперт.

Он также предложил гражданам РФ вложить деньги в акции и ценные бумаги, это позволит человеку получить больше средств, однако с данными инструментами необходимо уметь работать.

"Если кто-то внимательно работает на рынке ценных бумаг, то можно неплохо заработать – даже 30% годовых. Но для этого нужно внимательно смотреть за движением акций, собраниями акционеров и так далее. Либо нужно кому-то очень доверять в плане прогнозов", – рассказал экономист.

Говоря о вложениях средств в валюту, Юденков отметил, что если она лежит у человека в банке, то ее можно продать.

Он напомнил, что в данный момент перевод безналичных долларов в наличные достаточно сложно осуществить, однако если есть такая возможность, то можно вывести их или же отложить.

В ближайшие пару лет ни доллар, ни евро в России не будут иметь серьезного значения, резюмировал экономист.

Ранее финансист и инвестор Гульнара Салихова рассказывала, что для выхода на стабильный пассивный доход россияне могут вложиться в недвижимость, акции или облигации, получать доход от авторских прав на книги, песни или программное обеспечение, доход от рекламы в блоге или от продажи цифровых товаров.

Она заявила, что для начала необходимо определить размер ренты и срок, когда инвестор планирует начать получать доход на свой счет, после подобрать необходимые инструменты, стратегии, рассчитать текущие активы и их рентабельность, в конце составить личный финансовый план.



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