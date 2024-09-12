Аналитики рассчитали "индекс бургера" в РФ

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Российские аналитики рассчитали "индекс бургера", который позволяет определить, сколько бургеров можно приобрести на месячный доход. В среднем по России показатель составил 472 бургера в месяц. Исследование опубликовал РБК со ссылкой на аналитические данные центра "Ромир".

Согласно исследованию, в первом полугодии 2024 года столичные потребители могли позволить себе приобрести 850 условных бургеров на месячный доход.

Для расчета "индекса бургера" аналитики взяли три самых популярных бургера из сетей ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка", Rostic's и Burger King. Средняя стоимость одного условного бургера была рассчитана на основе данных об их стоимости в этих сетях.

Специалисты пришли к выводу, что за первые шесть месяцев 2024 года индекс стоимости бургера в России увеличился на 2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В то же время в Москве этот показатель снизился на 3%. По сравнению с первым полугодием 2022 года индекс стоимости бургера в России вырос на 8%, а в Москве – на 7%.

В 2021 году журнал The Economist заявил, что рубль – одна из самых недооцененных валют мира, если его измерять по "индексу бигмака". Аналитики издания подчеркнули, что в 2021 году справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар. Журнал обозначил "недооценку" рубля в 59,9%.