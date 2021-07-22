Рубль признали одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"

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Рубль стал одной из самых недооцененных валют мира в соответствии с рейтингом журнала The Economist, который представил так называемый индекс бигмака. Об этом сообщает РИА Новости.

В России этот бургер стоит 169 рублей – 2,27 доллара в пересчете. При этом в США заплатить за тот же заказ придется 5,65 доллара, то есть около 420 рублей.

На основании "индекса бигмака" был сделан вывод о том, что справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар. Аналитики обозначили "недооценку" рубля в 59,9%.

Рубль занял предпоследнее место. На последнем расположился ливанский фунт, недооцененный на 70,2%.

В число переоцененных валют попали венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), а также норвежская крона (11,5%).

Ранее в ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 6 июля. Подешевел и доллар – до 73,77 рубля.