Набиуллина заявила о росте кредитного мошенничества в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Кредитное мошенничество растет в России, сказала глава Банка РФ Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме.

"Мы ввели с вами период охлаждения по переводам, и мы видим, что это срабатывает, видим, как растет кредитное мошенничество, я убеждена, что надо вводить период охлаждения", – цитирует ее РИА Новости.

Глава ЦБ привела в пример высказывание коллег из банков, которые просили не делать период охлаждения для всех, так как клиентам, которым требуется небольшой кредит, придется ждать. Поэтому глава ЦБ РФ предложила сделать период охлаждения в размере около 50 тысяч рублей.

Речь идет о суммах, взятие свыше которых позволит клиенту в течение определенного срока отказаться от займа. Однако мошенники, по словам Набиуллиной, становятся все изобретательней, поэтому нужно вводить именно такой период охлаждения по умолчанию, безотносительно признаков мошенничества.

Жертвами телефонных мошенников в Москве чаще становились женщины, чем мужчины и организации, рассказывали ранее в столичной прокуратуре. Так, за последние 8 месяцев текущего года выявлено свыше 33 тысяч потерпевших от хищений денег. 18 311 из них были реализованы в отношении женщин.

