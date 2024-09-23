Финансист Пономарев: не стоит досрочно погашать кредиты в 2024–2025 годы

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В 2024 и 2025 годах не стоит торопиться погашать кредиты, поскольку экономически выгоднее будет положить свободные средства на вклад. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на финансиста Андрея Пономарева.

По его словам, весной Центробанк допускал снижение ключевой ставки до конца года, однако этого не произошло из-за высоких темпов инфляции, ставка продолжила свой рост. Вероятно, ее снижение начнется не ранее весны 2025 года, предположил эксперт.

"Это значит, что по крайней мере в ближайшие полгода-год мы будем наблюдать уникальную ситуацию, когда плата за обслуживание взятых ранее кредитов оказывается меньше, чем ставки по текущим банковским депозитам", – объяснил финансист.

Как он рассказал, если человек имеет кредит по ставке 15%, по которому остаток составляет 1 миллион рублей, и есть свободные деньги на его погашение, то лучше положить их на депозит. При ставке 18% годовых средств хватит на выплату процентов по кредиту, а клиент также получит дополнительный доход.

Пономарев подчеркнул, что, согласно статистике ЦБ РФ, летом прошлого года средневзвешенные ставки по потребительским кредитам физическим лицам от года до трех лет были в районе 15,21–15,55% годовых. Для кредитов более трех лет они составляли 11,87–12,3% годовых.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал не заводить кредитную карту "на всякий случай", поскольку ее наличие может подтолкнуть к ненужным покупкам.

Если карта все же необходима, то перед оформлением стоит изучить условия договора, обратив внимание на срок погашения и штрафные санкции. Средства нужно тратить только на то, что действительно нужно, и не идти на поводу у сиюминутных желаний, сказал эксперт.

