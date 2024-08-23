Юрист Хаминский: невозврат кредита может привести к банкротству или тюрьме

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Прежде чем брать в долг большую сумму, нужно оценить свои финансовые возможности и условия перекредитования. Об этом в беседе с RT заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Многие граждане берут кредиты и займы без трезвой оценки возможности их возврата, поддавшись на агрессивную рекламу банков и микрофинансовых организаций. И когда наступает срок уплаты, ведут себя так, будто ничего не произошло, надеясь на авось и придумывая необоснованные оправдания", – сказал Хаминский.

По словам эксперта, такое поведение может грозить банкротством. Если сумма просроченной задолженности превышает 500 тысяч рублей, кредитор вправе в итоге продать имущество должника с молотка, добавил Хаминский.

"Следует отметить, что в ряде случаев закон позволяет признать гражданина банкротом и при меньшей сумме неисполненных обязательств", – отметил он.

При этом, подчеркнул эксперт, существует реальный риск уголовного преследования. При наличии просуженной задолженности в размере 3,5 миллиона рублей и более кредитор вправе привлечь должника к уголовной ответственности согласно статье 177 УК России ("Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности").

Как добавил Хаминский, наказание окажется более жестким в случае, если правоохранители докажут, что заемщик изначально не планировал возвращать кредит. Тогда речь будет идти уже о мошенничестве в сфере кредитования.

Невозврат кредитов оправдали 20% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ.

71% респондентов сочли это правонарушением. Такого мнения больше придерживаются граждане старше 35 лет, у которых есть высшее образование и семья. Среди считающих невозврат кредита возможным 42% сказали, что причиной могут быть непредвиденные обстоятельства.

