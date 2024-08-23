Верховный суд РФ разрешил инвалиду из Башкирии сохранить автомобиль при банкротстве

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Верховный суд РФ (ВС) встал на сторону женщины-инвалида из Башкирии, которая добивалась исключения своего автомобиля из конкурсной массы должника при банкротстве. Об этом сообщает РБК.

Согласно материалам дела, в 2022 году 42-летняя жительница села Улу-Теляк в Иглинском районе Лилия Д. была признана банкротом по иску Сбербанка. Общая сумма долга составила 412,8 тысячи рублей.

Финансовый управляющий Лилии нашел у нее один ликвидный актив – автомобиль Lifan 2011 года выпуска. Машину оценили в 250 тысяч рублей, однако сама должница была против реализации автомобиля, поскольку он ей нужен для поездок в Уфу на реабилитацию. Кроме того, машина внесена в "Федеральный реестр инвалидов", что свидетельствует о том, что транспорт нужен должнику для поддержания достойного уровня жизни.

Как указано в определении суда, если реализовать автомобиль, то другую машину женщина купить не сможет, так как у нее нет работы по состоянию здоровья, она получает незначительные социальные выплаты и содержит двоих несовершеннолетних детей.

В прошлом году Арбитражный суд Башкирии, апелляционный и кассационные суды вынесли решение не пользу Лилии, несмотря на то что ее финансовый управляющий была не против сохранения автомобиля за банкротом. После этого должница обратилась в Верховный суд России. Суд пришел к выводу, что спорный автомобиль нужно исключить из конкурсной массы, что "не повлечет нарушение баланса интересов должника и кредитора".

Также Верховный суд РФ постановил, что суды нижестоящих инстанций допустили нарушения норм права, а принятые ими решения подлежат отмене.

Ранее ВС России признал незаконным переоформление имущества на родителей при разводе. Такое решение было принято по делу бывшей семейной пары, где муж оформил недвижимость на мать. Денежные средства, переданные на счет матери супруга для покупки жилья, были общим имуществом семейной пары. Таким образом, бывшая жена имеет право на долю в квартирах, несмотря на отсутствие обжалования договора займа и отступного.

