Путин предложил присвоить имя экс-главы ВС РФ Лебедева скверу в Москве

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Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, рекомендовав присвоить его имя одному из скверов в Москве.

Российский лидер отметил выдающийся вклад Лебедева в развитие российской судебной системы и юридической науки. Путин также предложил правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил бывший глава Верховного суда.

Кроме того, правительству поручено в течение полугода присвоить имя Лебедева Российскому университету правосудия, а также учредить именные стипендии для студентов и аспирантов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что две улицы и два сквера в Москве получили новые названия, которые выбрали участники голосований в проекте "Активный гражданин". Например, безымянная территория в Басманном районе у дома № 13/17 по Большому Козловскому переулку была названа сквером генерала армии А. В. Хрулева. Кроме того, в Хорошёвском районе появится улица Надежды Троян. Так назвали проектируемые проезды № 6157 и 5490а.

