Собянин: "Активные граждане" выбрали названия для двух улиц и двух скверов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Две столичные улицы и два сквера получили новые названия, которые выбрали участники голосований в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Безымянная территория в Басманном районе у дома № 13/17 по Большому Козловскому переулку была названа сквером генерала армии А. В. Хрулева – в честь выдающегося военачальника и государственного деятеля.

В Хорошёвском районе появится улица Надежды Троян – так назвали проектируемые проезды № 6157 и 5490а. Как подметил Собянин, имя знаменитой разведчицы и медсестры партизанских отрядов, Героя СССР носит также одна из школ в этом районе.

"Проектируемый проезд № 6639 в районе Проспекта Вернадского назван улицей Академика Евтихиева. Больше 30 лет Николай Николаевич был ректором Всесоюзного заочного энергетического института, который в 1967 году преобразован в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики – МИРЭА", – добавил мэр.

Еще одна безымянная территория, расположенная в районе Марьина Роща, между строениями 1–3 дома № 22 по Новосущевской улице, станет Миитовским сквером. Это связано с тем, что сквер примыкает к корпусам МИИТ – Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта.

За десять лет работы проекта "Активный гражданин" к нему присоединились почти семь миллионов москвичей. Всего было проведено более 6,6 тысячи голосований.

К примеру, в 2017 году всего за месяц было собрано мнение сотен тысяч горожан о программе реновации. Благодаря этому в нее были включены только те дома, жители которых проголосовали за.

Накануне в проекте открылось голосование за лучшие фотографии первого этапа акции "Лето в кадре", которая стартовала 18 июня. Для участия в акции москвичи должны были сделать яркие фотографии на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".