В "Активном гражданине" открылось голосование за лучшие летние фотографии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование за лучшие фотографии первого этапа акции "Лето в кадре", которая стартовала 18 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для участия в акции москвичи должны были сделать яркие фотографии на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". При этом горожане должны быть на снимках в одежде с символикой "Активного гражданина" или "Миллиона призов". В течение июня участники акции прислали более 400 снимков, загрузив их через специальную страницу.

В рамках голосования было выделено три номинации: "Спортивное лето", "Мой питомец" и "Цветущее лето". По итогам голосования пользователи выберут по три победителя в каждой из номинаций. Те, кто займет первое место, получат 15 тысяч баллов, за второе место – 10 тысяч, а за третье – 5 тысяч. При этом определение победителей будет проводиться три раза – по итогам июня, июля и августа.

Авторы всех фотографий, которые успешно прошли модерацию, смогут увидеть свои работы в специальном альбоме, созданном на сайте "Активного гражданина". После подведения итогов голосования им будет перечислено по 300 городских баллов.

Москвичи смогут обменять эти баллы на товары и услуги партнеров сайта "Миллион призов". Так, за счет них удастся приобрести билеты в театры и музеи, а также купить сувенирную продукцию электронных проектов или получить скидки в любимых магазинах. Удастся также оплатить баллами подписку на онлайн-сервисы или выбрать другие поощрения. Коме того, их можно перечислить на благотворительность.

По итогам июня 300 городских баллов в акции "Активное лето" уже получили около четырех тысяч человек. Они были начислены москвичам за оценивание площадок и мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Розыгрыши проводятся каждый понедельник, генератор случайных чисел определяет тысячу победителей.