Уже 4 тыс человек получили баллы акции "Активное лето" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около четырех тысяч человек получили по 300 городских баллов в акции "Активное лето" за июнь, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Получить баллы можно посредством оценивания площадок и мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Розыгрыши проходят каждый понедельник, генератор случайных чисел определяет тысячу победителей.

По словам одной из участниц проекта Анастасии Корбан, площадки, расположенные на Садовом кольце, организованы качественно и интересно.

"Нам очень нравятся такие мероприятия. Спасибо организаторам!" – добавила Корбан.

В свою очередь, другая участница Елена Мальцева оценила площадку фестиваля на ВДНХ. Особенно она отметила проводившиеся там мастер-классы для детей, после которых у всех посетителей остались хорошие впечатления.

За июль и август пройдет еще 10 розыгрышей. Помимо этого, москвичи могут поучаствовать в фотоакции "Лето в кадре". Для этого необходимо надеть одежду с символикой "Активного гражданина" или "Миллиона призов" и сделать фото в одной из трех номинаций: "Спортивное лето", "Мой питомец" и "Цветущее лето" или во всех трех сразу. Получившийся кадр нужно загрузить через специальную страницу. Авторы снимков, прошедших модерацию, также получат по 300 баллов, а лучшие кадры будут вынесены на общегородские голосования. Подробную информацию можно узнать на сайте.

Между тем в столице стартовал фестиваль "Московское чаепитие", он продлится до 15 сентября. Для гостей подготовят мастер-классы по историческим танцам и спектакль, посвященный традициям московского чаепития. Помимо этого, на площадке можно будет приобрести фирменные сувениры "Московского чаепития", в том числе и фирменный красно-золотой сервиз с достопримечательностями столицы.

Кроме того, все желающие с 1 июля бесплатно продегустируют чайные купажи на фестивальной площадке на Тверской площади, а с 2 июля и на других точках проекта. При этом лучшие выберут с помощью сервиса "Активный гражданин" через QR-код, размещенный на дегустационных площадках.

