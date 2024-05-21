Собянин: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти семь миллионов москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин" за десять лет его работы. Всего было проведено более 6,6 тысячи голосований. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Когда мы запустили этот проект, у него не было аналогов в мире. Москвичи получили уникальную возможность голосовать онлайн за проекты благоустройства и делиться идеями о развитии города", – напомнил градоначальник.

К примеру, в 2017 году всего за месяц было собрано мнение сотен тысяч горожан о программе реновации. Благодаря этому в нее были включены только те дома, жители которых проголосовали за.

На специальной карте на сайте "Активного гражданина" продемонстрированы реализованные проекты. Самыми популярными темами являются развитие транспорта, благоустройство улиц и дворов, городские мероприятия и выбор названий для общественных пространств.

"Активные граждане поддержали, например, строительство БКЛ, запуск МЦД, реабилитацию природных парков, среди которых "Кусково" и "Покровское-Стрешнево". Высоко оценили реставрацию Северного речного вокзала, а также одобрили концепцию развития парка "Яуза", – рассказал мэр Москвы.

Собянин также сообщил, что в рамках проекта регулярно проходят различные тематические мероприятия, на которых можно, к примеру, поучаствовать в фотоакциях, пройти офлайн-квесты в парках и музеях, ответить на вопросы познавательных викторин о Москве и многое другое.

За активность – участие в голосованиях и оценку городских новинок – москвичи получают баллы, которые в дальнейшем можно обменять на товары и услуги, пополнить карту "Тройка", счет в приложении "Парковки России", а также сделать пожертвование в благотворительные фонды.

"Спасибо всем участникам проекта! "Активный гражданин" – самый быстрый и удобный способ получить обратную связь. Вместе делаем наш город лучшим местом для жизни", – заключил Сергей Собянин.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в проекте "Активный гражданин" начинается серия голосований, посвященных достопримечательностям Москвы. Горожане смогут рассказать о любимых местах для прогулок, активного и культурного отдыха.

Первый опрос спецпроекта "Вот это Москва!", который подготовлен совместно с сервисом Russpass, уже открыт. Его участники укажут локации, которые стоит посетить туристам, приехавшим в столицу впервые.

