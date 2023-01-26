"Коммунисты России" попросили переименовать Петербург

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Российская партия "Коммунисты России" предложила переименовать Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости. Депутаты направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и в парламент РФ с просьбой назвать город Санкт-Петербург город-герой Ленинград.

Глава партии Сергей Малинкович напомнил, что Петербург менял свое название несколько раз: в 1914 году его переименовали в Петроград, 26 января 1924 года – в Ленинград, а в 1991 году вернули название Санкт-Петербург.

"Все-таки город должен носить двойное название – Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Вот такое название официально, мы бы хотели, чтобы было. Мы по этому поводу направляем письмо Мишустину и Володину, а также Валентине Матвиенко", – сказал Малинкович.

По его мнению, такое название необходимо, потому что для всего мира Петербург – это в первую очередь город, переживший фашистскую блокаду, отстоявший себя и свое право существовать именно таким, какой он есть.

Летом прошлого года глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край.

По его словам, это продемонстрирует статус региона как "западного форпоста", который протягивается от Тихого океана до Балтики. При этом он отметил, что это должны решать жители.



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