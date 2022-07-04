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Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край.

"Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями", – написал политик в своем телеграм-канале.

Миронов считает, что изменение продемонстрирует статус региона как "западного форпоста", который протягивается от Тихого океана до Балтики. При этом он отметил, что это должны решать жители.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил с инициативой переименовать Курильские острова и назвать их в честь прославленных судов и дат времен Русско-японской войны. Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы переименовать в архипелаг Русских героев моряков-тихоокеанцев.