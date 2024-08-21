Верховный суд признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Верховный суд России (ВС) признал незаконным переоформление имущества на родителей при разводе. Такое решение, пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам, было принято по делу бывшей семейной пары, где муж оформил недвижимость на мать.

Пара из Белгородской области развелась спустя 8 лет совместной жизни и решила через суд поделить свое имущество. В браке были куплены две однокомнатные квартиры, однако суммы на их приобретение муж переводил на счета своей матери. Договоры о покупке также оплатила его мать, оформив беспроцентный займ сыну. Квартиры оформлялись на имя мужчины, однако он переписал их на мать в счет отступного по договорам займа.

Суд при разводе решил не делить эти квартиры, посчитав их не входящим в совместно нажитое имущество. Однако с этим не согласился ВС. Так, денежные средства, переданные на счет матери супруга, были общим имуществом семейной пары. Таким образом, бывшая жена имеет право на долю в квартирах, несмотря на отсутствие обжалования договора займа и отступного.

"В случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость", – говорится в решении суда.

Ранее эксперты по недвижимости предупредили россиян, что мошенники могут использовать незаконные схемы с подставным риелтором, нейросетью и поддельными документами при переоформлении квартир. Так, клиент приходит в такую контору и просит продать квартиру, купив ему новую. Жилье продается, человек получает деньги, а затем аферист приходит к нему и требует сумму за "шикарный вариант", позже он исчезает вместе с деньгами.

