Верховный суд защитил девочку, к которой перешел полумиллионный кредит отца

Фото: depositphotos/belchonock

Верховный суд защитил девочку из Ростова-на-Дону, которая унаследовала крупные кредиты после смерти отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

В материалах дела не называется точная сумма долгов. В документе указано только то, что она превышает стоимость половины квартиры, которой владел покойный. Вторая половина жилья была в собственности матери девочки. Вскоре вдова отказалась от своей доли наследства, а с согласия органа опеки – и от доли дочери. Половина квартиры перешла как выморочное имущество городской администрации.

Позже Сбербанк обратился к девочке с иском о взыскании долга по кредитной карте, который составлял свыше полумиллиона рублей. При этом суд удовлетворил данный иск, поскольку, как посчитали в инстанции, раз девочка продолжает жить в квартире, то она фактически приняла наследство и должна ответить по долгам.

В Верховном суде напомнили, что все сделки с имуществом несовершеннолетних должны совершаться к их выгоде. Там добавили, что предыдущая инстанция проигнорировала выводы о том, что интересам ребенка не отвечало принятие наследства из-за того, что оно шло вместе с многочисленными долгами отца.

В связи с этим Верховный суд отменил это решение и направил данное дело на пересмотр.

Ранее первый замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил, что гражданам России списали долги на сумму 6,3 миллиарда рублей в рамках процедуры внесудебного банкротства.

До этого Верховный суд России потребовал пересмотреть дело женщины из Казани, которая из-за ошибки, допущенной в номере телефона, перевела миллион рублей незнакомому человеку и не смогла их вернуть.