Верховный суд РФ вступился за женщину, перечислившую 1 млн рублей незнакомцу

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Верховный суд России потребовал пересмотреть дело женщины из Казани, которая из-за ошибки, допущенной в номере телефона, перевела миллион рублей незнакомому человеку и не смогла их вернуть. Об этом сказано в материале судебной коллегии по гражданским делам.

Как уточняется в деле, женщина оформила кредит на ремонт квартиры и через банкомат хотела перевести всю сумму рабочему для приобретения им стройматериалов, но совершила ошибку во время ввода номера телефона, поэтому деньги были переведены на карту другому.

В банке заявили, что не смогут вернуть миллион, так как после перечисления денег изменить какие-либо реквизиты платежа или отменить операцию невозможно.

Человек, которому поступила сумма, сообщил, что давно потерял карту, а о переводе узнал в банке, куда пришел для разблокировки другой карты. При этом в кредитной организации уточнили, что мошенники сняли со всех его карт почти все средства, добавил ответчик.

В результате суд отклонил иск, поскольку данных о том, что средства в банкомат положила именно женщина, отсутствуют. Однако с этим решением не согласился Верховный суд.

"Действительно, выписка по операциям данного банкомата не содержит указания на лицо, осуществлявшее операции по внесению наличных денежных средств. Однако суд не дал оценки доказательствам в их совокупности и взаимосвязи", – сказано в материалах дела.

Так, как сообщили в Верховном суде, суд первой инстанции не оценивал все переводы по счетам истца и ответчика на предмет совпадения или несовпадения дат и сумм операций с учетом объяснений сторон. В связи с этим дело вновь передано на пересмотр в суд первой инстанции. Женщина хочет лишь вернуть свои денежные средства.

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