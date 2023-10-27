Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через лжеброкеров

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Министерство финансов России предупреждает о новой схеме мошенничества через поддельных брокеров, сообщается в материалах на сайте ведомства.

Злоумышленники предлагают своим жертвам открыть брокерский счет, обещая значительные суммы денег за короткий срок. Однако инвестиции гражданам не возвращаются.

"Ущерб отдельных граждан по такой схеме достигает нескольких миллионов рублей", – отметили в Минфине РФ.

Мошенники заставляют граждан установить приложение, где якобы видно, как растут доходы от инвестиций, в том числе в криптовалюту. Однако, как только инвестор захочет вывести деньги со счета, злоумышленники начинают рассказывать о различных препятствиях и расходах на операцию.

Также они могут просить дать им денег для полного вывода средств либо потребовать оплаты страховки или платы за размещение валюты в ячейке. Посредником может выступать неизвестное физическое лицо, на счет которого предлагается совершить перевод средств, сообщили в ведомстве.

Минфин России предлагает несколько признаков, по которым можно распознать лжеброкера:

отсутствует лицензия Банка России;

нет специального банковского счета для брокерского обслуживания;

предлагают провести платеж по карте физического лица (либо через электронный кошелек);

вам не предлагают заключить договор (либо заключается фиктивно);

не предоставляется отчет об оказании брокерских услуг;

нет реального офиса (связь через социальные сети или телефон).

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