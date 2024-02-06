Экономист рассказал, какую сумму можно дать знакомым взаймы

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В долг можно давать только ту сумму, которую человек не боится потерять. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Считается, что взаймы можно отдавать сумму, которую человек не боится потерять, с которой он готов расстаться. Потому что, к сожалению, часто многие люди берут деньги легко, но отдают их с очень большим трудом, какие бы хорошие отношения у вас не были", – отметил эксперт.

Чтобы иметь доказательства и обезопасить себя, рекомендуется обязательно зафиксировать факт выдачи займа.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Необходимо составить расписку, которая тоже принимается судом. Если речь идет о большой сумме, то можно заверить ее у нотариуса. В расписке нужно указать фамилию, имя, отчество тех, кто отдает деньги и кто их получает. Также паспортные данные, сумму займа, дату, срок возврата и другие подробности.

Дополнительным доказательством может служить чек по операции из банка. "Если деньги были переведены с карты на карту, то у отправителя останется на руках чек. И тут человек уже не сможет отрицать, что никаких средств он от вас не получал", – уточнил Беляев.

Вместе с тем экономист посоветовал ни в коем случае не брать кредит в банке для другого человека. "Он может вам клятвенно обещать, что будет давать деньги для погашения займа и процентов. Но, как правило, у таких людей рвение достаточно быстро испаряется. И заемщик остается один на один с этим кредитом. Юридически вы тут ничего не сможете сделать. Вам придется выплачивать долг из своих средств до самого конца", – предупредил эксперт.

Ранее россиян предостерегли от оформления банковского займа ради приобретения понравившихся в моменте товаров. По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, члена совета директоров ЦБ Михаила Мамуты, к вопросам кредитования следует подходить с большой ответственностью.

