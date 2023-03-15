Россиянам посоветовали не брать в кредит понравившиеся в моменте вещи

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Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута советует не покупать вещи, которые понравились в моменте. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Я бы точно не брал кредит для того, чтобы купить что-то, что тебе просто понравилось в моменте", – сказал Мамута в ходе вебинара "Финтрек".

Он добавил, что, как и многие, брал кредиты, но подходил к этому осмысленно. Мамута напомнил, что некоторые граждане берут кредиты для онлайн-покупок. Например, человек хочет обновить телефон, а продавец предлагает ему вместо мгновенной оплаты кредитный период на несколько месяцев, в каждый из которых он будет отдавать по 300 или 500 рублей.

"Но если пересчитать эту сумму на весь срок кредита, то может получиться переплата, например, в два раза. На самом деле кредит – это вещь, к которой надо относиться очень и очень ответственно", – заключил руководитель службы ЦБ.

Ранее глава направления онлайн-кредитования финансового маркетплейса "Сравни" Элла Боксер рассказала, на что именно стоит обратить внимание при выборе кредита. Перед этим она советует узнать свой кредитный рейтинг. Для его улучшения эксперт предлагает оформить небольшую рассрочку и не забывать вовремя вносить по ней платежи. Также она предложила закрыть все имеющиеся кредитные карты.



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