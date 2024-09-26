ЦБ заявил, что работает над функцией уведомления о новом кредите через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Центробанк РФ и Минцифры работают над функцией уведомления граждан через "Госуслуги" об оформлении на них нового кредита, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакомиться, что на них оформляется кредит через личный кабинет или портал "Госуслуги", – цитирует ее ТАСС.

Также регулятор в рамках борьбы с мошенниками предлагает на законодательном уровне обязать банки оперативно передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй. Сейчас временной промежуток составляет 2 дня, пожаловалась Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявляла о росте кредитного мошенничества в РФ. Одним из способов борьбы с ним она считает установку периода охлаждения, чтобы клиент мог в течение какого-то времени отозвать займ. Глава ЦБ предложила установить его на уровне 50 тысяч рублей.

