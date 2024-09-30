Депутат ГД Немкин: пароли и многофакторная аутентификация помогут защитить данные

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Установка сложных паролей и многофакторной аутентификации является лучшим способом защитить персональные данные, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

"Многофакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень защиты, требуя от пользователя не только ввода пароля, но и подтверждения личности через СМС, почту или специальное приложение. Это делает взлом аккаунтов гораздо сложнее", – цитирует его РИА Новости.

По словам депутата, пользователям следует вовремя обновлять ПО, поскольку устаревшие операционные системы будут более уязвимы перед действиями злоумышленников.

Кроме того, Немкин рекомендовал ограничивать доступ к данным. В случае запроса он призвал давать разрешение только проверенным приложениям. И не стоит устанавливать программы из сомнительных источников, добавил парламентарий.

В последнее время мошенники стали чаще похищать деньги россиян через призыв обновить банковское приложение, предупредил ранее эксперт Никита Чугунов. Так, за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз.

Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками финансовой организации и предлагают установить "правильную версию" банковского приложения. При этом они используют давление, настаивая на незамедлительном обновлении программы, иначе банк якобы заблокирует счета и карты клиента.

