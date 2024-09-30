Эксперт Бархота: ограничение в числе кредитов загонит россиян в финансовую пропасть

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Ограничение в количестве кредитов может загнать россиян, оказавшихся в тяжелой ситуации, в финансовую пропасть. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил разрешить россиянам обслуживать одновременно не более двух кредитов. Причем норму должны соблюдать как банки, так и МФО. По словам парламентария, в настоящее время примерно у 13 миллионов граждан есть не менее трех кредитов. Из-за этого некоторые заемщики пытаются найти способ "обнулить" или списать долги и нередко становятся жертвами мошенников, объяснил Колунов.

Андрей Бархота согласился, что закредитованность россиян является большой проблемой. Однако, регулируя количество займов, он призвал не забывать, что у граждан должна оставаться возможность получить дополнительное финансирование. А для некоторых перекредитование – это вообще хоть какой-то способ держаться на плаву, сказал эксперт.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если ввести ограничение на количество кредитов, в случае острого личного кризиса гражданам неоткуда будет черпать денежные ресурсы, и он попадет в финансовую пропасть. Мы загоняем людей в угол.

"Должны быть какие-то другие методы решения вопроса. Например, льготное микрофинансирование, которое было бы существенно ниже, чем традиционный миркозайм. Закрывать все возможности неправильно: мы можем получить гораздо более сильный побочный эффект, чем пользу от этого решения", – указал экономист.

Ранее россиян предупредили, что комфортный уровень долговой нагрузки на семейный бюджет не должен превышать 40%. Чтобы ее посчитать, необходимо взять сумму всех выплат по долгам и кредитам и разделить на ежемесячный доход. Полученный результат выражается в процентах.

