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13 сентября, 12:15

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Военный корреспондент Евгений Поддубный поблагодарил врачей НИИ имени Склифосовского

Военный корреспондент Евгений Поддубный поблагодарил врачей НИИ имени Склифосовского

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13 сентября военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Репортер поблагодарил врачей, которые с большим профессионализмом помогли не только ему, но и всем раненым, доставленным из Курской области в столичные больницы. Евгений Поддубный рассказал, что не ожидал, что восстановление случится так скоро. В ближайшее время он продолжит наблюдаться у врачей.

7 августа военкор получил ранение в Курской области во время атаки украинского дрона. Евгения Поддубного доставили в реанимацию, а после перевели в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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