Путин назвал общей целью властей равные возможности всех граждан

Фото: kremlin.ru

Общая цель властей России заключается в том, чтобы создать для всех россиян равные и широкие возможности для развития. Об этом заявил Владимир Путин во время открытия социальных объектов в новых регионах России.

По словам президента, для каждого гражданина России в любой точке страны должны быть сформированы необходимые условия для учебы и личностного роста, которые помогли бы ему в достижении собственного успеха.

Немногим ранее Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Российский лидер напомнил, что на освобожденных территориях активно идет восстановление – строятся дома, больницы, школы и детские сады.

В этой работе участвуют все регионы страны. Кроме того, большой вклад в это дело вносят крупный и малый бизнес, волонтеры, общественные и религиозные организации.