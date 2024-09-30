Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

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Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Президент поздравил граждан страны, назвав это событие судьбоносным.

По его словам, Россия шла к этому дню через годы и непростые испытания, знала, в каких тяжелых условиях постоянных обстрелов и восьмилетней блокады жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии.

Лидер страны подчеркнул, что проживающие там люди не хотели вооруженного госпереворота в Киеве, дали отпор "неонацистской диктатуре", которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины.

Он подчеркнул, что РФ не бросила своих братьев и сестер и пыталась разрешить конфликт мирным путем, но эти переговоры закончились обманом Запада, превратившего Украину в свою колонию и военный плацдарм, нацеленный на Москву.

Путин отметил, что они распространяли ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников, готовили ВСУ к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке.

По его словам, целью был не только Донбасс, но и Крым, и дальнейшее развитие событий только подтвердило необходимость СВО. Президент поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и решительность, а также за сохранение духовных ценностей, исторической памяти и любви к Отечеству.

"Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам", – сказал президент.

Он заметил, что эти чувства дают силы участникам СВО, которые, сражаясь в Донбассе и Новороссии, на курских, белгородских и брянских рубежах, защищают всю Россию.

Путин напомнил, что на освобожденных территориях активно идет восстановление – строятся дома, больницы, школы и детские сады. В этой работе участвуют все российские регионы. Большой вклад в это дело вносят крупный и малый бизнес, волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии.

"Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", – заключил российский лидер.

С 23 по 27 сентября 2022 года состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу. Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.