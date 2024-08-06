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Владимир Путин поручил сформировать федеральный проект "Россия в мире". Документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что федпроект будет направлен на развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение российских традиционных ценностей за рубежом.

Кроме того, в проект также поручено включить проведение олимпиад и конкурсов в целях привлечения иностранных граждан, увеличение объема совместных научных исследований, расширение программ научных стажировок и проведение международных фестивалей.

Глава государства ранее назвал обеспечение интересов россиян главной задачей всех ветвей власти в стране. Об этом он заявил в рамках встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Путин обратил внимание, что Россия достойно решает новые задачи, и весенняя сессия двух палат показала хорошие результаты.

