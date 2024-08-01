Путин поручил повысить качество преподавания математики, физики, химии и биологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил включить в национальный проект "Молодежь и дети" мероприятия для повышения качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о преподавании предметов в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях РФ. Ответственным назначен российский премьер Михаил Мишустин. Доклад президенту РФ должен быть представлен до 1 сентября 2024 года.

Ранее Путин отметил рост интереса молодежи к науке, несмотря на желание многих стать блогерами. Тогда же он попросил правительство взять под свой контроль проект "Молодежь и дети", чтобы кратно расширить переподготовку педагогов.

