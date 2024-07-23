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Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, глава государства поручил создать следующие комиссии: Государственное и муниципальное управление, Инвестиции, Инфраструктура для жизни, Кадры, Культура и традиционные духовно-нравственные ценности, Международная кооперация и экспорт, Молодежь и дети, Продолжительная и активная жизнь, Промышленность, Северный морской путь и Арктика, Сельское хозяйство, Семья, Технологическое лидерство, Туризм, Физическая культура и спорт, Экологическое благополучие, Экономика данных, Экономика и финансы, Энергетика, Эффективная и конкурентная экономика, Эффективная транспортная система.

В прошлом Госсовете было 18 комиссий.

Ранее сообщалось, что Путин образовал в администрации президента РФ пять новых управлений и упразднил одно старое. Так, в составе администрации появились управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере ОПК.

При этом российский лидер упразднил ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета.