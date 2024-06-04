Мишустин распределил кураторство госпрограмм между вице-премьерами

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новые обязанности между вице-премьерами, касающиеся государственных программ. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Изменения будут действовать в связи с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава правительства РФ.

Так, зампред правительства Дмитрий Патрушев будет курировать государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", "Комплексное развитие сельских территорий", "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства".

Под его руководством также будет реализовываться государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.

В ведение вице-премьера Татьяны Голиковой добавится госпрограмма "Реализация государственной национальной политики", ранее кодирующаяся вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В свою очередь, госпрограмма "Информационное общество", которую также ранее курировал Чернышенко, перешла к руководителю аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

К полномочиям Дмитрия Чернышенко добавится кураторство над программой "Развитие образования", которая перейдет к нему от Голиковой. Между тем обязанности зампреда правительства Александра Новака пополнились программой "Экономическое развитие и инновационная экономика", а вице-премьера Виталия Савельева – госпрограммой "Развитие транспортной системы".

При этом первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев останутся кураторами госпрограмм, которые были закреплены за ними ранее.

До этого Мишустин сформировал президиум правительства России в новом составе, в который вошли все вышеперечисленные вице-премьеры, а также глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минтруда Антон Котяков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МЧС Александр Куренков, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и министр юстиции Константин Чуйченко.