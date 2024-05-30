30 мая, 20:51Политика
Матыцин будет курировать спорт в должности советника Мишустина
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Олег Матыцин будет отвечать за спортивную сферу в качестве внештатного советника премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
Приказ о назначении Матыцина подписал Мишустин. Ранее Матыцин занимал пост министра спорта РФ. В новой должности он в том числе будет отвечать за взаимодействие в сфере спорта со странами ШОС и БРИКС.
Ранее бывшего премьер-министра Чечни Муслима Хучиева назначили помощником Мишустина. О назначении сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который назвал его своевременным и заслуженным.
Владимир Путин до этого подписал указ о назначении Елены Ямпольской советником президента. После этого Госдума прекратила ее полномочия как депутата.