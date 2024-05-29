Песков объяснил назначение Дюмина секретарем Госсовета вместо Левитина

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На посту секретаря Госсовета Алексей Дюмин будет решать вопросы функционирования этой структуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень много функций, связанных с функционированием этого органа", – сказал Песков.

Он также уточнил, что назначение Дюмина связано с ротационными процессами. При этом, по словам официального представителя Кремля, Игорь Левитин, ранее занимавший должность госсекретаря, продолжит участие в работе Госсовета.

Владимир Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета 29 мая.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новые обязанности между своими заместителями в новом составе правительства, что должно благоприятно повлиять на организацию эффективной работы нового состава кабмина, достижение результатов национальных проектов и национальных целей развития.