Мишустин утвердил новые обязанности между вице-премьерами

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новые обязанности между своими заместителями в новом составе правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина России.

Уточняется, что изменения должны благоприятно повлиять на организацию эффективной работы нового состава кабмина, достижение результатов национальных проектов и национальных целей развития.

Первый вице-премьер Денис Мантуров будет координировать нацпроект "Международная кооперация и экспорт", внешнюю торговлю, связанные с обустройством госграницы вопросы, обеспечение защиты населения и территорий от ЧС, а также Минпромторг, Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Федеральную службу по интеллектуальной собственности, "Российский экспортный центр", "Роскосмос", "Росатом", Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Кроме того, зампред отвечает за социально-экономическое развитие субъектов, входящих в Уральский федеральный округ.

В ведение вице-премьера Татьяны Голиковой передали Федеральное агентство по делам национальностей. Она будет координировать нацпроекты "Демография", "Здравоохранение", "Культура", а также Минздрав, Минкульт, Минтруд, Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральную службу по труду и занятости, Фонд пенсионного и социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Голикова отвечает за социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет координировать нацпроект "Цифровая экономика", Минфин, Минцифры, Федеральное казначейство, Федеральную таможенную службу, Федеральную налоговую службу, Федеральную антимонопольную службу. Он также является куратором развития субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.

Александр Новак отвечает за нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда". В его ведении находятся Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Федеральная служба по аккредитации, Федеральная антимонопольная служба (в установленной сфере деятельности) и Северо-Кавказский федеральных округ.

Алексей Оверчук будет выполнять задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве, участию РФ в процессах в рамках ЕЭС, СНГ, Союзного Государства России и Белоруссии.

Дмитрий Патрушев стал куратором сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, а Виталий Савельев – эффективной транспортной системы России.

Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития, Марат Хуснуллин будет координировать вопросы жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, ипотечного кредитования, а Дмитрий Чернышенко – общего и среднего профессионального образования, молодежной политики.

Ранее Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Свои посты сохранили Сергей Кириенко, Алексей Громов, Антон Вайно, Дмитрий Песков, Юрий Свиридов. Помощником президента стали Николай Патрушев, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.

