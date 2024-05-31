Мишустин образовал президиум правительства России в новом составе

Фото: kremlin.ru

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин сформировал президиум правительства России в новом составе. Соответствующий документ с подписью премьер-министра появился на портале правовой информации.

Из постановления следует, что в состав вошли Мишустин и следующие вице-премьеры:

Денис Мантуров;

Татьяна Голикова;

Дмитрий Григоренко;

Александр Новак;

Алексей Оверчук;

Дмитрий Патрушев;

Юрий Трутнев;

Виталий Савельев;

Марат Хуснуллин;

Дмитрий Чернышенко.

Также в президиум включили главу российского оборонного ведомства Андрея Белоусова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главу Минтруда Антона Котякова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу МЧС Александра Куренкова, руководителя Минздрава Михаила Мурашко, главу Минфина Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова и министра юстиции Константина Чуйченко.

Ранее Мишустин утвердил новые обязанности между своими заместителями в новом составе правительства. В кабмине отметили, что изменения должны благоприятно повлиять на организацию эффективной работы, достижение результатов национальных проектов и национальных целей развития.

До этого Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Свои посты сохранили Сергей Кириенко, Алексей Громов, Антон Вайно, Дмитрий Песков, Юрий Свиридов. Помощником президента стали Николай Патрушев, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.

