Путин встретился с бывшими членами кабмина

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин провел встречу с бывшими членами правительства. Среди них – бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-глава Минспорта Олег Матыцин.

Российский президент поблагодарил Абрамченко за работу и отметил ее активность. Он сказал, что она всегда любила предмет, которым занималась, и уделяла ему должное внимание.

Также Путин поблагодарил Шульгинова за проделанную в интересах советской и российской энергетики работу. Лидер РФ указал, что бывший министр проработал в энергетике всю жизнь, и добавил, что хотел бы с ним поговорить о дальнейшем их взаимодействии. Более того, президент поздравил его с награждением орденом.

Позже Путин встретился с бывшим министром спорта Олегом Матыциным. Российский лидер подчеркнул, что мир сейчас переживает непростые времена, что в том числе отражается на спортивной сфере.

"Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не "затухало", что называется, а, наоборот, развивалось, причем развивалось активно", – сказал глава государства.

Ранее Путин в ходе встречи с новым составом кабмина указал на необходимость работы правительства "в едином строю" с парламентом и регионами. С его слов, у кабмина впереди много задач, поэтому для долгосрочного развития России члены правительства должны действовать вместе с депутатами ГД и российскими регионами. Помимо этого, президент призвал новый состав кабмина отнестись серьезно к реализации намеченных планов.

