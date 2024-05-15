Эксперт Федоров объяснил назначение губернаторов на должности в правительстве

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Главный редактор информационного агентства "Аврора" Георгий Федоров рассказал, почему на должности в правительстве были назначены те, кто ранее исполнял обязанности губернаторов. Об этом он высказался в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Любые назначения проходят через практическую деятельность. Губернатор – это и хозяйственник, и политик, и организатор, и антикризисный управляющий, и экономист и… можно долго продолжать. Это очень значимая должность "на земле". И каждый, кто туда приходит, проявляет себя либо хорошо, либо плохо", – отметил эксперт.

По словам Федорова, Владимир Путин внимательно изучает результаты работы глав всех областей России. Специалист подчеркнул, что они обладают высокой важностью, поскольку каждый регион представляет собой "страну в миниатюре". Он пояснил, что его руководитель отвечает за все связанные с управлением вопросы, а не курирует какое-либо отдельное направление.

Эксперт также поделился мнением о том, что политики, избранные на должности министров, обладают большим опытом. По его словам, это означает, что в ходе их работы "проблем не будет".

Ранее Михаил Мишустин на первом заседании правительства в новом составе подчеркнул, что положения послания российского президента Федеральному собранию должны быть приоритетными в работе кабмина. Он призывал министров с предельным вниманием отнестись к озвученным главой государства целям развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036-го.