Путин призвал новое правительство действовать в едином строю

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин указал на необходимость работы правительства "в едином строю" с парламентом и регионами. Об этом он сообщил на встрече с новым составом кабмина РФ.

По его словам, впереди у кабмина стоит много задач и для долгосрочного развития страны члены правительства должны действовать совместно с депутатами Госдумы и с регионами РФ. Также президент России напомнил, что работу нужно выстраивать на шестилетнюю перспективу и в ближайшее время определить источники финансирования программ поддержки граждан и бизнеса.

При этом Путин призвал новое правительство серьезно отнестись к реализации намеченных планов.

"В ходе этих дискуссий с парламентом, с членами Госдумы непросто обсуждались кандидатуры, наверняка говорили о состоянии отраслей, о том, что и как с точки зрения депутатов нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что руководство правительства РФ окажет помощь новым министрам, которые до этого работали в регионах. Он также выразил надежду на то, что четверо новых министров из регионов продемонстрируют свои лучшие наработки для решения задач, стоящих перед ними на федеральном уровне с максимальным эффектом.

"Это люди хорошо нам известные, с хорошим опытом, некоторые из них и с опытом работы в федеральном правительстве ранее. Теперь, поработав на территории, они приобрели еще больше опыта, знаний, чувства этой территории, где они работали, и территории вообще", – добавил президент РФ.

Ранее российский лидер подписал указы о составе нового правительства РФ. Впервые правительство формировалось по новой процедуре, предусмотренной принятой в 2020 году новой редакцией конституции. Всех кандидатов предварительно рассматривали и утверждали в парламенте.

