Правительство РФ не планирует возрождать Минрегион

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Российское правительство не намерено возрождать министерство регионального развития, поскольку существующая система органов власти работает достаточно эффективно. Об этом следует из ответов кабмина на вопросы депутатов ГД, сообщает ТАСС.

В документе указано, что перераспределение полномочий между органами власти в целях создания нового считается нецелесообразным, учитывая риск нарушения организационными мероприятиями налаженной работы по поддержке регионов.

В кабмине уточнили, что консолидированные действия федеральных органов исполнительной власти обеспечили полноценную интеграцию в состав РФ Республики Крым и города Севастополя, помогли регионам преодолеть экономические трудности на фоне пандемии COVID-19. И сейчас они позволяют успешно противостоять санкционному давлению, добавили в правительстве.

Минрегион был упразднен 8 сентября 2014 года. Функции министерства в сфере национальной политики передали Минкульту и другим ведомствам.