Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития 10 регионов РФ

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Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 регионов на 2025–2030 годы к 1 октября 2024 года. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В список вошли Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Алтайский край, Кировская, Курганская и Псковская области. На реализацию программ ежегодно необходимо предусмотреть дополнительно не менее 10 миллиардов рублей.

В указе также говорится о содействии Республике Адыгея в завершении реализации проектов, начатых в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта "Лаго-Наки".

До этого Путин поручил кабмину предоставить отгулы и отпуска жителям, пострадавшим от последствий паводков в российских регионах. Так, на время восстановления приемлемых условий жизнедеятельности граждане будут получать оплачиваемые выходные или отпуска, но без сохранения заработной платы. Отдельно в поручениях указаны исполнительные органы Курганской, Оренбургской и Тюменской областей.