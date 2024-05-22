Путин поручил дать отгулы и отпуска жителям пострадавших от паводков регионов РФ

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Владимир Путин поручил кабмину предоставить отгулы и отпуска жителям, пострадавшим от последствий паводков в российских регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На время восстановления приемлемых условий жизнедеятельности граждане будут получать оплачиваемые выходные или отпуска, но без сохранения заработной платы. Отдельно в поручениях указаны исполнительные органы Курганской, Оренбургской и Тюменской областей.

В документе сказано, что в первую очередь нужно поддержать наиболее уязвимые категории граждан, которые в ходе половодья потеряли свое жилье.

"В том числе многодетным семьям, гражданам, имеющим детей, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, а также членам семей участников специальной военной операции", – уточняется в президентских поручениях.

Также президент РФ дал указания по ликвидации последствий подтопления, предусматривающих федеральную поддержку. Особое внимание президент РФ обратил на необходимость восстановления инфраструктуры до отопительного сезона, а также восстановление детских оздоровительных лагерей для их функционирования летом текущего года.

Путин поручил правительству РФ вместе с МЧС усовершенствовать порядок приема заявлений от пострадавших в результате техногенных и природных ЧС граждан. Подчеркивается, что органам власти необходимо будет доложить президенту до 1 августа 2024 года.

Ранее российский Центробанк рекомендовал кредиторам реструктурировать долги бизнесменов, которые пострадали от паводка. Регулятор отправил соответствующие письма в банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и бюро кредитных историй.

