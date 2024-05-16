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16 мая, 12:59

Мэр Москвы

Собянин по поручению президента РФ провел личный прием граждан

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин по поручению Владимира Путина провел личный прием граждан. Встречи прошли в приемной главы государства.

В режиме видеосвязи к мэру обратилась медсестра Елена Лаврентьева, которая попросила достроить детский сад в ее родном районе Марьино. Собянин ответил, что строители активно возводят детское образовательное учреждение, рассчитанное на 200 воспитанников.

"Детский сад мы в этом году достроим, запустим. Предполагали сделать это до конца года, но постараемся сделать это до 1 сентября", – сказал градоначальник.

Другой участник встречи, Ольга Орлова, попросила отремонтировать ФОК в Южном Бутове. Градоначальник указал, что сооружение на улице Поляны уже включили в соответствующую программу, поэтому модернизацию начнут после завершения проектных работ.

В свою очередь, жительница Сокольников Наталья Зиновьева на личном приеме у Собянина попросила о реабилитации Оленьих прудов, которые находятся в парке "Сокольники". По информации мэра, в парке до конца году будут реабилитированы 5 прудов.

"Там большая работа. Их надо очистить, берега укрепить, реабилитировать вокруг всю экосистему, бережно все сделать", – объяснил он.

Собянин подчеркнул, что реабилитация водных объектов в Москве проводится постоянно. Для жителей и гостей столицы создаются места для прогулок. Так, за 12 лет на территории города было приведено в порядок 138 водоемов, в том числе 8 прудов в Лефортовском парке, 16 прудов-регуляторов в Марьине, 2 Лианозовских пруда и один Михайловский пруд, а также пруд "Дворец Пионеров".

Градоначальник добавил, в текущем году запланированы работы более чем на 20 водоемах. А до 2030 года будут приведены в порядок еще 132.

Также в ходе приема граждан градоначальник рассказал о подготовке к открытию станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро. В свою очередь, житель Ломоносовского района, многодетный отец Алексей Заремба попросил улучшить пешеходную и транспортную доступность возле будущей станции "Университет Дружбы Народов".

"Мы на всех станциях, которые строим, и даже на старых станциях, где нет строительства, делаем максимально комфортные пешеходные связи: освещение, дорожное покрытие, чтобы было безопасно и комфортно. По "Дружбе Народов" все то же самое сделаем. Сделаем благоустройство вокруг самой станции и постараемся сделать второй этап уже в этом же году", – добавил Собянин.

По его словам, первый участок линии запустят в 2024 году, а уже в 2025 году – запустят в полном объеме.

Собянин отметил, что за последние годы в Москве провели благоустройство рядом более чем с 140 станциями метро. Он добавил, в текущем году работы по благоустройству запланированы еще на 41 объекте транспорта.

Также Иван Титов из района Богородское предложил Собянину приумножить популяцию лосей в парке "Лосиный остров" и обеспечить безопасное существование животных рядом с человеком, чтобы посетители могли наблюдать за ними в естественных условиях.

"Мы сейчас работаем с Российской академией наук, с институтами, делаем специальную концепцию развития "Лосиного острова", чтобы сохранить животных, которые там живут, растения, с одной стороны. С другой стороны, дать возможность людям гулять и наблюдать за этим животным и растительным миром", – объявил градоначальник.

Кроме того, мэра попросили сделать освещение дороги от нового жилищного комплекса в Филимонковском поселении до станции метро "Филатов Луг". С такой просьбой обратилась местная жительница Татьяна Сутула. Собянин указал, что все работы завершат в 2024 году.

Ранее мэр дал старт проходке перегонных тоннелей от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии московского метро. Он напомнил, что линия улучшит транспортную доступность 800 тысяч москвичей.

Сергей Собянин провел личный прием граждан

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