Путин переподчинил себе ФМБА

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Владимир Путин переподчинил Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) себе, ранее оно относилось к ведомствам, которыми руководит правительство России. Соответствующий указ подписал президент РФ.

В документе сказано, что теперь руководить агентством будет Путин. До декабря 2020 года агентство находилось в ведении Минздрава РФ.

Ранее Путин образовал в администрации президента РФ пять новых управлений и упразднил одно старое. Теперь в составе появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, национальной морской политики, формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере и в сфере ОПК.

При этом российский лидер упразднил ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета. Кроме того, в указе сказано, что из состава администрации президента РФ будет исключена должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

